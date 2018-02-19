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Аваков отменил приказ о награждении оружием стрелявшего в полицейского

Понедельник, 19 февраля 2018, 18:36
Аваков отменил приказ о награждении оружием стрелявшего в полицейского

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием экс-бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко, которого подозревают в ранении полицейского.

Об этом он написал в комментарии на своей странице в Facebook.

"Да наградное (оружие - УП.), , человек тогда заслужил боевыми действиями, увы, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - сообщил глава МВД.

Как известно, 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил полицейский.

Также сообщалось, что мужчина, который ранил полицейского, служил в батальоне "Донбасс" и получил оружие в качестве награды от МВД.

19 февраля Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста стрелявшего в полицейского во время столкновений под Соломенским судом.

Комментируя это решение суда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Украинская правда
Темы: Аваковоружие
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