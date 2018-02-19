Аваков скасував наказ про нагородження зброєю чоловіка, який стріляв у поліцейського
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що скасував власний наказ про нагородження вогнепальною зброєю екс-бійця добровольчого батальйону "Донбас" Олександра Федорченка, якого підозрюють у пораненні поліцейського.
Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook.
"Так нагородна (зброя – УП.), людина тоді заслужила бойовими діями, на жаль, це нічого не змінює. Наказ відмінено, зброю вилучено", - повідомив глава МВС.
Як відомо, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.
Також повідомлялося, що чоловік, який поранив поліцейського, служив у батальоні "Донбас" та отримав зброю у якості нагороди від МВС.
19 лютого Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського під час зіткнень під Солом'янським судом.
Коментуючи це рішення суду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.