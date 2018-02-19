Аваков скасував наказ про нагородження зброєю чоловіка, який стріляв у поліцейського

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Понеділок, 19 лютого 2018, 19:36

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що скасував власний наказ про нагородження вогнепальною зброєю екс-бійця добровольчого батальйону "Донбас" Олександра Федорченка, якого підозрюють у пораненні поліцейського.

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook.

"Так нагородна (зброя – УП.), людина тоді заслужила бойовими діями, на жаль, це нічого не змінює. Наказ відмінено, зброю вилучено", - повідомив глава МВС.

Як відомо, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Також повідомлялося, що чоловік, який поранив поліцейського, служив у батальоні "Донбас" та отримав зброю у якості нагороди від МВС.

19 лютого Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського під час зіткнень під Солом'янським судом.

Коментуючи це рішення суду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

Українська правда
Теми: Аваков зброя
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