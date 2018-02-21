Минобороны скрыло соглашение о поставках скандальных "Богдан 2251"

Министерство обороны Украины отказывается предоставлять копии договоров на поставку санитарных автомобилей "Богдан 2251" на запрос на публичную информацию.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch.

"Информация, которую вы просите предоставить, имеет ограниченный доступ", - отметил без объяснений директор департамента военно-технической политики Андрей Араптанов.

Кроме соглашений, у Министерства также спрашивали перечень фирм, которые поставляли "Богданы".

"Если чиновники считают, что информация о закупке "Богданов" может повредить обороне, тогда почему они сами объявили, что приостанавливают закупку автомобилей, которые имеют недостатки?", - комментирует ситуацию спрашивающий Глеб Каневский.

Как известно, ранее в Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Соответствующее решение принято по результатам заседания круглого стола под председательством заместителя главы МОУ.

Ранее стало известно, что с 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. По госзаказу, Минобороны было передано 100 автомобилей, пока ВСУ приняли половину.

Санитарный автомобиль "Богдан 2251" производится корпорацией "Богдан Моторс". Разработка авто, как заявлялось, велась совместно со специалистами Минобороны с учетом потребностей военных врачей. Стоимость автомобиля составила 32 тыс. долларов за единицу.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Позже в корпорации "Богдан" заверили, что речь об отказе Минобороны от закупок не идет.

Экономическая правда