Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны скрыло соглашение о поставках скандальных "Богдан 2251"

Среда, 21 февраля 2018, 13:18
Минобороны скрыло соглашение о поставках скандальных Богдан 2251

Министерство обороны Украины отказывается предоставлять копии договоров на поставку санитарных автомобилей "Богдан 2251" на запрос на публичную информацию.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch.

"Информация, которую вы просите предоставить, имеет ограниченный доступ", - отметил без объяснений директор департамента военно-технической политики Андрей Араптанов.

Кроме соглашений, у Министерства также спрашивали перечень фирм, которые поставляли "Богданы".

"Если чиновники считают, что информация о закупке "Богданов" может повредить обороне, тогда почему они сами объявили, что приостанавливают закупку автомобилей, которые имеют недостатки?", - комментирует ситуацию спрашивающий Глеб Каневский.

Как известно, ранее в Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Соответствующее решение принято по результатам заседания круглого стола под председательством заместителя главы МОУ.

Ранее стало известно, что с 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. По госзаказу, Минобороны было передано 100 автомобилей, пока ВСУ приняли половину.

Санитарный автомобиль "Богдан 2251" производится корпорацией "Богдан Моторс". Разработка авто, как заявлялось, велась совместно со специалистами Минобороны с учетом потребностей военных врачей. Стоимость автомобиля составила 32 тыс. долларов за единицу.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Позже в корпорации "Богдан" заверили, что речь об отказе Минобороны от закупок не идет.

Экономическая правда

Темы: Минобороныоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Минобороны
На купянском направлении инициатива уже у украинской армии – Маляр
Резников поговорил с Остином: Пентагон рассказал, о чем будет "Рамштайн" во вторник
"Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия – глава Минобороны Литвы
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: