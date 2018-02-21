Міноборони сховало угоди про постачання скандальних "Богдан 2251"

Міністерство оборони України відмовляється надавати копії угод на постачання санітарних автомобілей "Богдан 2251" на запит на публічну інформацію.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, Голова експертної організації StateWatch.



"Інформація, яку ви просите надати, має обмежений доступ",- зазначив без пояснень директор департаменту військово-технічної політики Андрій Араптанов.



Окрім угод, у Міністерства також запитувався перелік фірм, які постачали "Богдани".



"Якщо чиновники вважають, що інформація про закупівлю "Богданів" може зашкодити обороні, тоді чому вони самі оголосили, що призупиняють закупівлю автомобілей, які мають недоліки?", - коментує ситуацію запитувач Гліб Канєвський.

Як відомо, раніше у Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин. Відповідне рішення ухвалили за результатами засідання круглого столу під головуванням заступника глави МОУ.



Раніше стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. За держзамовленням, Міноборони було передано 100 автомобілів, наразі ЗСУ прийняли половину.



Санітарний автомобіль "Богдан 2251" виробляється корпорацією "Богдан Моторс". Розробка авто, як заявлялося, велася разом зі спеціалістами Міноборони з урахуванням потреб військових лікарів. Вартість автомобіля становила $32 тис. за одиницю.



Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.

Пізніше в корпорації "Богдан" запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.

Економічна правда