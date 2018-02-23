В течении пяти дней в результате бомбардировок в районах восточной Гуты, контролируемых повстанцами, погибло более 400 человек.

Об этом, ссылаясь на Сирийскую обсерватория по правам человека, пишет AFP.

"Пять дней воздушных ударов и интенсивного артиллерийского огня режимом и его российским союзником убили 403 мирных жителей, в том числе 95 детей", - заявляют правозащитники.

Faces of war: Children injured in a five-day assault by Syrian forces on rebel-held areas pic.twitter.com/3auyZz6A2K — AFP news agency (@AFP) February 23, 2018

Россия до сих пор отрицала непосредственное участие в нападении на Гуту, но проправительственная сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила в четверг, что российские боевые самолеты и советники "присоединились к битве".

Официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что силы Асада истребляют мирное население в Восточной Гуте и призвал Россию прекратить любую поддержку кровавого режима.

22 февраля Совет безопасности ООН должен был рассмотреть резолюцию, призывающую к 30-дневному прекращению огня в восточной Гуте.

Как сообщалось, постпред РФ в Совете Безопасности ООН высказался против этого проекта резолюции, поэтому голосование пришлось отложить.