В течении пяти дней в результате бомбардировок в районах восточной Гуты, контролируемых повстанцами, погибло более 400 человек.

Об этом, ссылаясь на Сирийскую обсерватория по правам человека, пишет AFP.

"Пять дней воздушных ударов и интенсивного артиллерийского огня режимом и его российским союзником убили 403 мирных жителей, в том числе 95 детей", - заявляют правозащитники.

Faces of war: Children injured in a five-day assault by Syrian forces on rebel-held areas pic.twitter.com/3auyZz6A2K