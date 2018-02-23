Министры заклеймили Москаля, который обматерил Супрун

Поведение председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, который нецензурно высказался в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, вызвало шквал критики.



Извиниться за свои слова призвал Москаля, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман.



"Сегодня утром состоялся телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес", – пишет премьер премьер в Facebook.



По словам Гройсмана, такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины.



Ранее Интернет всколыхнуло видео заседание Закарпатского облсовета, на котором Москаль возмущается заявлением Супрун, которая обвинила местную администрацию в нерастаможивании 8000 доз вакцины от кори, поступивших из Венгрии.



"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Это что за е** нутая, я извиняюсь", - заявил в частности Москаль.







Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе решительно осудила такое поведение Москаля, назвав его категорически неприемлемым.



"Согласно законодательству, Москаль по сути совершил хулиганский поступок, который подпадает под определение статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство", - отмечает вице-премьер.



"Считаю, что это оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину. Не говоря уже о том, что она звучит от чиновника.

А об этике общения как таковой вообще, кажется, забыли", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.



Вице-премьер-министр Геннадий Зубко высказался за проведение специального расследования относительно Москаля.



"Нацгосслужба должна провести расследование этого позорного события и дать надлежащую оценку, кроме простого человеческого извинения от Геннадия Москаля", - пишет он также в Facebook.



"Это первый и непростой кейс на соблюдение европейских принципов, заложенных в новых украинских законах, особенно где речь идет о государственном служащем - представителе государства", – отмечает Зубко.

Министр Кабинета министров Александр Саенко также вступился за Супрун.

"Оскорбительные высказывания недопустимы при любых обстоятельствах и в не зависимости с чьих уст они звучат", – подчеркнул Саенко.

"Относительно конкретного случая, то лишение глав местных государственных администраций статуса государственных служащих требует урегулирования целого ряда вопросов прохождения ими службы. Как видно, начать надо с принятия кодекса этики их поведения, за нарушение норм которого они должны нести в обязательном порядке ответственность", - отмечает министр.