Москаль ждет от Супрун извинений

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Пятница, 23 февраля 2018, 13:45
Москаль ждет, что первой извинится Супрун
Укринформ

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль считает, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун должна извиниться за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье.

Соответствующее заявление губернатор сделал 23 февраля после того, как ряд чиновников выступили с критикой в ​​его адрес за нецензурную брань в адрес Супрун.

По словам Москаля, Супрун распространила через средства массовой информации заявление с недостоверной информацией, фактически обвинив местные власти в контрабанде (Супрун обвинила местную администрацию в нерастаможивании 8000 доз вакцины от кори, поступивших из Венгрии).

"Заявляю еще раз, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии Закарпатью и растаможена в соответствии с законодательством", – отметил Москаль.

По его словам, после растаможки вакцину передали по районам области и начали прививать детей.

"На сегодня использовано около 80 процентов вакцины, о чем облгосадминистрация еженедельно предоставляет информацию в Министерство здравоохранения. Поэтому обнародованная госпожой Супрун информация о "контрабандной вакцине, которую врачи не хотят использовать", является отрицательной и недостоверной", – подчеркнул глава ОГА.

"Она затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь у соседних стран", – отмечает Москаль.

Губернатор отметил, что ждет от Супрун опровержения.

Что касается своих высказываний на сессии областного совета, Москаль ссылается на право ответа, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины.

"Я выразил ответ тем способом, который считал нужным. Если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутация, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям", – заявляет председатель ОГА.

По его мнению, "первой должна попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации".

"Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, буду молчать и я", – отметил Москаль.

Украинская правда
Темы: Москаль вакцинация
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