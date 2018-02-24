В Луганске заработал Vodafone

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Суббота, 24 февраля 2018, 16:58

В Луганске восстановилась связь мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщила в субботу в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

"Только что сообщили, что Луганск вновь в эфире", - написала она в 13:35.

Рубан также сообщила, что 28 февраля представители оператора Vodafone примут участие в заседании трехсторонней контактной группы в Минске для обсуждения ситуации со связью в Донецке.

Как сообщалось, 22 февраля произошел обрыв линии, благодаря которой работала связь оператора Vodafone на оккупированной боевиками части Луганщины.

11 января Vodafone полностью прекратил работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецкой области.

Через неделю оператор заявил, что восстановил связь на оккупированной территории Луганской области.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

Украинская правда
Темы: Луганск мобильная связь
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