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У Луганську запрацював Vodafone

Субота, 24 лютого 2018, 15:58

У Луганську відновився зв'язок мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомила у суботу в Facebook керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

"Щойно повідомили, що Луганськ знов в ефірі", - написала вона о 13:35.

Рубан також повідомила, що 28 лютого представники оператора Vodafone візьмуть участь у засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську для обговорення ситуації зі зв'язком у Донецьку.

Як повідомлялося, 22 лютого стався обрив лінії, завдяки якій працював зв'язок оператора Vodafone на окупованій бойовиками частині Луганщини.

11 січня Vodafone повністю припинив працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донеччини.

Через тиждень оператор заявив, що відновив зв'язок на окупованій території Луганської області.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

24 січня в компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

Українська правда
Теми: Луганськмобільний зв'язок
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