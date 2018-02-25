Луценко поговорил с пикетчиками под своим домом

Генпрокурор Юрий Луценко вышел к активистам "Руху нових сил", второй день пикетирующим его дом с требованием освобождения члена партии Севериона Дангадзе.

Видео общения с генпрокурором обнародовала пресс-служба "Руху нових сил".

Активисты заявили, что во вторник в суде будут требовать освободить Дангадзе.

"Можете требовать сколько угодно... По этой статье (государственная измена) ему светит до 8 лет", - сказал Луценко.

На видео видно, как пикетчики угрожают Луценко, что "будет запрос народа, и военные придут, подождите". На это генпрокурор ответил, что всегда к нему готов.

Вместе с тем, "Рух нових сил" обвиняет охрану генпрокурора в избиении двух активистов, которые в субботу остались в палатке возле дома Луценко.

Как отмечает пресс-служба, отец Севериона Дангадзе Джумбер Дангадзе сообщил, что после субботней акции к двум активистам подошел "нетрезвый генеральный прокурор".

По его словам, ребята зафиксировали разговор с ним на видеокамеру, а Луценко дал приказ своим охранникам их избить.

"Так как это все было зафиксировано на камеру, его усиленная охрана примерно из ста человек, получив приказ, злостно избила двух беззащитных активистов, незаконно забрала и разбила видеокамеру. Причем один из избитых – гражданин США, который уже поставил в известность о том, что произошло посольство Америки", - заявил Джумбер Дангадзе.

Он также утверждает, что один из пострадавших находится в больнице.

Позже в комментарии "Громадському" спикер полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что никаких заявлений о таком инциденте не поступало.

Также информацию об избиении опровергла и пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Вам самим не смешно это читать?", - спросила она в ответ.

Как сообщалось, в субботу активисты "Руху нових сил" провели у дома Луценко акцию с требованием отпустить Севериона Дангадзе, разбили палатку и объявили о бессрочном пикетировании.

4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров "Руху нових сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.