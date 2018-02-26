Экс-канцлер Австрии: Деньги за лоббизм Украины получал, но не от Манафорта

Экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр признал, что получал деньги для лоббирования сближения Украины и ЕС в 2012 и 2013 годах, но отрицал, что получил средства от команды Януковича.

Об этом бывший глава австрийского правительства рассказал в телефонном интервью Presse am Sonntag, передает "Европейская правда".

Как известно, спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в значительных выплатах европейским политикам, которые работали лоббистами в пользу Виктора Януковича.

Среди европейских политиков, которым, вероятно, платил Манафорт, называют бывшего канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра.

В интервью Presse am Sonntag Гузенбауэр не отрицал, что совершал лоббирование в пользу Украины в 2012 и 2013 годах. По его словам, это было "благородное дело".

Гузенбауэр также не исключил, что получал деньги за свою лоббистскую деятельность, которую он вел в Париже, Брюсселе и Вашингтоне, но "не помнит сумму".

Экс-канцлер Австрии утверждает, что не знает, что за выплатами стоял Манафорт, а деньги за свою деятельность получил от "какой-то английской или американской компании". Ни с Манафортом, ни с Януковичем, утверждает Гузенбауэр, у него не было деловых отношений.

В то же время австрийский политик признал, что хотя дважды встречался с Манафортом - один раз в Европе и один раз в США, - но только для того, "чтобы выпить кофе".

Ранее бывшему политтехнологу "Партии регионов" и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту были предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.