Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отмену е-деклараций для ОО рассмотрят 1 марта – Парубий

Понедельник, 26 февраля 2018, 11:41

Спикер ВР Андрей Парубий заявляет, что законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов рассмотрят 1 марта.

Об этом он сказал на согласительном совете 26 февраля, отвечая на реплику председателя фракции БПП Артура Герасимова.

"Вопросы об отмене декларирования общественными деятелями – 6674  и 6675 – стоят на четверг в первой половине дня", - сказал Парубий.

Он выразил уверенность, что нардепы успеют их рассмотреть.

"Я уверен, что мы к ним придем, рассмотрим. И уверен, что зал поддержит эти предложения", - сказал Парубий.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.

Ирина Балачук, УП
Темы: декларациикоррупцияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
декларации
Пророссийские и старые коррупционные "элиты": кто в Раде хочет и дальше прятать электронные декларации
Декларирование военных во время войны: военкомам, закупщикам и ВЛК – обязательно, остальным – не нужно
Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: