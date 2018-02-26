Отмену е-деклараций для ОО рассмотрят 1 марта – Парубий

Спикер ВР Андрей Парубий заявляет, что законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов рассмотрят 1 марта.

Об этом он сказал на согласительном совете 26 февраля, отвечая на реплику председателя фракции БПП Артура Герасимова.

"Вопросы об отмене декларирования общественными деятелями – 6674 и 6675 – стоят на четверг в первой половине дня", - сказал Парубий.

Он выразил уверенность, что нардепы успеют их рассмотреть.

"Я уверен, что мы к ним придем, рассмотрим. И уверен, что зал поддержит эти предложения", - сказал Парубий.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.