Отмену е-деклараций для ОО рассмотрят 1 марта – Парубий

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Понедельник, 26 февраля 2018, 12:41

Спикер ВР Андрей Парубий заявляет, что законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов рассмотрят 1 марта.

Об этом он сказал на согласительном совете 26 февраля, отвечая на реплику председателя фракции БПП Артура Герасимова.

"Вопросы об отмене декларирования общественными деятелями – 6674  и 6675 – стоят на четверг в первой половине дня", - сказал Парубий.

Он выразил уверенность, что нардепы успеют их рассмотреть.

"Я уверен, что мы к ним придем, рассмотрим. И уверен, что зал поддержит эти предложения", - сказал Парубий.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.

Ирина Балачук, УП
Темы: декларации коррупция Верховная Рада
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