Суд по делу Шабунина перенесли

Днепровский районный суд Киева перенес рассмотрение дела главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина на 27 марта.

Об этом сообщает "Укринформ".

Решение об объявлении перерыва до 27 марта объявила судья Елена Козачук.

Отмечается, что в понедельник, 26 февраля, суд допросил свидетеля со стороны обвинения - Антона Гринева. По его словам, во время инцидента между Шабуниным и Филимоненко он был стажером, а не журналистом.

Как известно, 8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.



Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.



Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.



2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей ЦПК.

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровский райотдел полиции Киева. Юрист ЦПК считает, что именно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненко был журналистом.

Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Позже следствие переквалифицировало дело против Шабунина с "телесного повреждения гражданина" на "избиение журналиста", что предусматривает до 5 лет тюрьмы.