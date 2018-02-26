Суд у справі Шабуніна перенесли

Дніпровський районний суд Києва переніс розгляд справи очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на 27 березня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Рішення про оголошення перерви до 27 березня оголосила суддя Олена Козачук.

Зазначається, що у понеділок, 26 лютого, суд допитав свідка зі сторони обвинувачення – Антона Гриньова. За його словами, під час інциденту між Шабуніним та Філімоненком він був стажером, а не журналістом.

Як відомо, 8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою ЦПК та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників ЦПК.

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі. Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом.

Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

Пізніше слідство перекваліфікувало справу проти Шабуніна з "тілесного ушкодження громадянина" на "побиття журналіста", що передбачає до 5 років в'язниці.