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Апелляцию по делу "2 мая" перенесли из-за снега

Вторник, 27 февраля 2018, 12:10

Рассмотрение апелляции на приговор суда, которым было оправдано 20 фигурантов массовых беспорядков в Одессе, перенесли на апрель из-за погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Николаевской области.

"Большинство участников процесса не смогли явиться из г. Одессы в связи со снегопадом", – говорится в сообщении.

В суде отмечают, что обвиняемого Сергея Долженкова доставили из СИЗО Николаева, также появилась его защитник.

В то же время, еще одного обвиняемого, гражданина России Евгения Мефедова не доставили из одесского СИЗО.

Следующее заседание назначено на 11 часов 23 апреля.

Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

Позже прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в отношении 19 обвиняемых.

После оглашения приговора Мефедова и Долженкова снова задержали сотрудники СБУ, объявив новое подозрение.

Теперь им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Обвинительные акты по ним уже переданы в суд.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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