Прокуратура обжаловала оправдание фигурантов "дела 2 мая"

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в отношении 19 обвиняемых в участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 в Одессе и привели к гибели 48 человек.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.



Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции.

Согласно версии прокуратуры, суд должным образом не исследовал доказательства, представленные прокурором в заседании.



Также, как указали в пресс-службе, коллегия Ильичевского городского суда "незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в поручении к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании.



"Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых", - говорится в сообщении.



Как известно, 18 сентября городской суд Черноморска признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 в части событий на Греческой площади Одессы.



После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова снова задержали, объявив им новую подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под зданием Ильичевского городского суда в Черноморске возникли драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.