Нацбанк подтвердил "1+1" продление аренды спорного здания

Медиахолдинг "1+1 Медиа" сможет и дальше размещаться в помещении на Кирилловской, 23, в Киеве.

Об этом генеральный директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко сообщил в интервью изданию Лига.net.

"У нас нет проблемы с офисом. Недавно НБУ подтвердил продление аренды этого здания", – заявил он.

"И еще: с момента въезда в это здание мы называем его "наш домик", а не офис, и переезжать в другой не намерены", – добавил Ткаченко.

"Мы подтвердили аренду на три года и впоследствии планируем продолжать ее срок дальше", – уточнил он.

Гендиректор "1+1 Медиа" также сообщил, что медиахолдинг теперь обслуживается в банке "Південний": "Мы посчитали, что в ситуации, которая сложилась, нам будет комфортнее работать с другим банком, чтобы не возникало желания нас связывать с "ПриватБанком".

По словам Ткаченко, были определенные сложности с переводом счетов из одного банка в другой, но эти сложности уже прошли.

Он также вспомнил: "Когда несколько месяцев назад руководители каналов встречались с президентом Петром Порошенко, он как-то долго на меня смотрел и достаточно агрессивно рассказывал о "ПриватБанке". В какой-то момент я не выдержал и сказал: "Извините, Петр Алексеевич. Стоп. Я – "ПриватБанк"? "1+1 media" похож на "Приват"? Мы не "ПриватБанк".

"Он сменил тональность после этого. И в принципе все прекрасно понимают, что мы – отдельный бизнес, мы не можем нести ответственность за то, что происходит не у нас, и реагировать на какие-то истории, поскольку мы не менеджеры "ПриватБанка", не собственники "ПриватБанка", – сказал Ткаченко.

Он считает, что Нацбанк был непоследовательным в истории с "ПриватБанком".

"Я против двойных стандартов по отношению к банкам, точно так же я против двойных стандартов в части "черных списков актеров", и в том числе индустрии в целом", – сказал Ткаченко.

Как известно, 4 сентября 2017 года Печерский райсуд Киева наложил арест на здание в Киеве, которые арендует телеканал "1+1", по делу хищения средств из "Приватбанка".

За несколько дней до этого, 29 августа, "1+1" получил письмо от ООО "Подол Недвижимость" о возможном прекращении договора об аренде здания на Кирилловской (бывшая Фрунзе) с 25 октября.

Медиагруппа утверждала, что оплатила аренду этого помещения до марта 2018 года, поэтому попросила Нацбанк объяснить, что будет с арендой.

Генпрокуратура открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев "ПриватБанка" о доведении банка до неплатежеспособности. ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.