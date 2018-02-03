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Полторак рассказал о сроках передачи Украине Javelin

Суббота, 3 февраля 2018, 02:33
Полторак рассказал о сроках передачи Украине Javelin

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение о передаче Джевелинов будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

Об этом он рассказал в эфире передачи "Час-Time" на "Голосе Америки".

"Мы сегодня об этом говорили. Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы говорили и (о) других вопросах, связанных с подготовкой личного состава и порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче Джевелинов в Украину будет принято очень своевременно и очень правильно", - ответил Полторак на вопрос о сроках поставок оружия.

По его словам, не так важно, когда Украина получит эти противотанковые комплексы, как сам факт того, что они будут предоставлены.

"Это очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она осталась не один на один с Россией и это сигнал самой России, что нас поддерживает весь мир. Кроме того, это мощный сигнал и другим коллегам, с которыми мы работаем, что надо более активно работать с Украиной", - пояснил министр обороны.

"Я думаю, что решение о передаче, временной график передачи, он не будет играть чрезвычайно важную роль, мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен из Соединенных Штатов в Украину", - сказал Полторак.

При этом он отметил, что важным моментом является именно обеспечение сохранности военных технологий.

"При этом сохранить неприкосновенность тех противотанковых средств, обеспечить сохранность технологий, а также эффективную подготовку и использование расчетов, которые будут работать на тех средствах", - рассказал министр обороны.

Как сообщает Укринформ, по итогам встречи с главой оборонного ведомства США Джеймсом Маттисом, 2 февраля, Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия в Украине достиг "полного понимания".

Ранее Кабинет министров засекретил детали запланированных поставок украинской армии современного оружия.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеармияСШАПолторак
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