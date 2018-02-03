Агентство по возврату активов не смогло попасть к "Вестям"

Сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений не смогли попасть в помещение в центре "Гулливер", которые арендует редакция газеты "Вести".

Как сообщает сайт АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов), 3 февраля его сотрудники сделали очередную попытку принять в управление активы в одном из офисных центров столицы.

Там отметили, что постановлением Печерского райсуда Киева от 28 сентября 2017 году Национальному агентству передано 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "Гулливер" для осуществления мероприятий по управлению.

"Сейчас неизвестные лица, нарушая постановление суда и требования законодательства, противодействуют представителям Национального агентства в выполнении постановления суда и передаче офисных помещений в управление Национальному агентству. Доступ в помещения заблокирован, вход закрыт ролетами", - говорится в сообщении.

Фото c сайта "Вестей"

В АРМА отметили, что невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства по устранению нарушений законодательства в сфере управления активами является административным правонарушением.

"Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем", - добавили в Нацагентстве.

В то же время, "Вести" заявляют, что "имеют право пользоваться занимаемыми помещениями, и это право подкреплено соответствующим судебным решением".

На сайте газеты отмечается, что 3 февраля в офис медиа холдинга "Вести Украина" в бизнес-центр "Гулливер" нанесли визит сотрудники АРМА.

"В официальном письме, копия которого попала в руки журналистам холдинга, главная военная прокуратура запрашивала 50 сотрудников службы охраны правопорядка, чтобы провести операцию по выселению редакций из арендуемых помещений. Однако представители АРМА пришли в офис, где располагаются редакции, без силовой поддержки", - говорится в сообщении.

По мнению редакции, "это дает основания предполагать, что далеко не все правоохранительные структуры готовы безоговорочно поддержать противоправные действия, направленные против СМИ, которые неугодны власти".

В редакции отметили, что представители АРМА пробыли на 32 этаже БЦ "Гулливер" не более 40 минут.

"За это время они пытались получить доступ к коммуникациям, что было невозможно осуществить по техническим причинам из-за специфики выходного дня. АРМА ретировалось до понедельника, отсрочив выселение журналистов на будний день", - добавили "Вести".

Как сообщалось, 15 декабря прошлого года сотрудники АРМА заявляли, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

В то же время, "Вести" настаивали на незаконности визита представителей Нацагентства.

14 июля Главная военная прокуратура вместе с Национальной полицией провели комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинге "Вести".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.

Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.