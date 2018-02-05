Парубий о ЦИК: Как только будет представление, подам кандидатов на проверку
Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент сможет перейти к назначению новых членов Центральной избирательной комиссии еще в феврале.
Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге 5 февраля.
На вопрос, есть ли представление на новых кандидатов, кроме ранее предложенных 14-ти, спикер парламента сообщил:
"По состоянию на сегодняшний день еще нет представления нового. Как мне стало известно, это связано с тем, что собираются документы по всем кандидатам, которые предлагаются в новый состав ЦИК".
Парубий напомнил, что по действующему законодательству "должна пройти антикоррупционная проверка, которая может длиться около 15-20 дней".
"Я надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни - и тут же, безотлагательно я подам всех кандидатов на специальную проверку и дам поручение комитету безотлагательно рассмотреть данный вопрос", - заявил он.
"Надеюсь, что мы еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК. Считаю, что это будет одним и из ключевых кадровых вопросов, который стоит в повестке дня сессии", - сказал Парубий.
Как известно, 23 января президент Петр Порошенко передал главе Верховной Рады представление на обновление состава ЦИК: он предложил 14 кандидатов (сперва было 13).
В списке были: Басалаева Алла ("Видродження"), Ефремова Ирина (НФ), Бернацкая Наталья (до замужества Севастьянова, НФ), Кустова Светлана (БПП), Вербенский Михаил (БПП), Лотюк Ольга (БПП), Плукар Виталий (БПП), Шипилов Леонтий (НФ), Желтова Ольга (БПП), Синица Надежда, Юзькова Татьяна (РПЛ), Слипачук Татьяна (Воля народа), Радченко Евгений ("Самопомич"), Конопольский Олег (БПП).
Позже президент не исключил, что среди кандидатов в члены ЦИК еще появится предложенный "Батькивщиной" кандидат – Андрей Евстигнеев.
31 января фракция "Оппозиционный блок" направила письма послам стран "Большой семерки" и посольства ЕС, в которых пожаловалась на "недемократической процедуру назначения нового состава Центральной избирательной комиссии".
В ЦИК есть 13 вакансий: еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 – и 13-го члена комиссии.