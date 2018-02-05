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Парубий о ЦИК: Как только будет представление, подам кандидатов на проверку

Понедельник, 5 февраля 2018, 09:37

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент сможет перейти к назначению новых членов Центральной избирательной комиссии еще в феврале.

Об этом он сказал на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге 5 февраля.

На вопрос, есть ли представление на новых кандидатов, кроме ранее предложенных 14-ти, спикер парламента сообщил:

"По состоянию на сегодняшний день еще нет представления нового. Как мне стало известно, это связано с тем, что собираются документы по всем кандидатам, которые предлагаются в новый состав ЦИК".

Парубий напомнил, что по действующему законодательству "должна пройти антикоррупционная проверка, которая может длиться около 15-20 дней".

"Я надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни - и тут же, безотлагательно я подам всех кандидатов на специальную проверку и дам поручение комитету безотлагательно рассмотреть данный вопрос", - заявил он.

"Надеюсь, что мы еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК. Считаю, что это будет одним и из ключевых кадровых вопросов, который стоит в повестке дня сессии", - сказал Парубий.

Как известно, 23 января президент Петр Порошенко передал главе Верховной Рады представление на обновление состава ЦИК: он предложил 14 кандидатов (сперва было 13).

В списке были: Басалаева Алла ("Видродження"), Ефремова Ирина (НФ), Бернацкая Наталья (до замужества Севастьянова, НФ), Кустова Светлана (БПП), Вербенский Михаил (БПП), Лотюк Ольга (БПП), Плукар Виталий (БПП), Шипилов Леонтий (​НФ), Желтова Ольга (БПП), Синица Надежда, Юзькова Татьяна (РПЛ), Слипачук Татьяна (Воля народа), Радченко Евгений ("Самопомич"), Конопольский Олег (БПП).

Позже президент не исключил, что среди кандидатов в члены ЦИК еще появится предложенный "Батькивщиной" кандидат – Андрей Евстигнеев.

31 января фракция "Оппозиционный блок" направила письма послам стран "Большой семерки" и посольства ЕС, в которых пожаловалась на "недемократической процедуру назначения нового состава Центральной избирательной комиссии".

В ЦИК есть 13 вакансий: еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 – и 13-го члена комиссии.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЦИКкадрыВерховная Рада
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