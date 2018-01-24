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Порошенко пополнил список кандидатов в ЦИК человеком от БПП

Среда, 24 января 2018, 13:46
Порошенко пополнил список кандидатов в ЦИК человеком от БПП
пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко добавил в перечень из 13 кандидатов в члены новой Центральной избирательной комиссии Олега Конопольского.

Об этом сообщает в среду пресс-служба главы государства.

По данным источников "Украинской правды" в Администрации президента, Конопольский является кандидатурой от партии "Блок Петра Порошенко". Теперь эту политическую силу в перечне представляют 6 человек.

Как пишет пресс-служба президента, в среду Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андрей Парубий подписал представление на назначение новых членов ЦИК.

В списке теперь содержатся 14 кандидатур:

Басалаева Алла ("Видродження");

Ефремова Ирина ("НФ");

Бернацкая Наталья (до замужества Севастьянова, "НФ");

Кустова Светлана ("БПП");

Вербенский Михаил ("БПП");

Лотюк Ольга ("БПП");

Плукар Виталий ("БПП");

Шипилов Леонтий ("НФ");

Желтова Ольга ("БПП");

Синица Надежда;

Юзькова Татьяна ("РПЛ");

Слипачук Татьяна ("Воля народу");

Радченко Евгений ("Самопомич");

Конопольский Олег ("БПП").

Глава государства также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.

"Сегодня я рад, что наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", - сообщил президент.

В свою очередь Парубий пообещал, что как можно скорее поручит провести проверку кандидатов.

"Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, за который мы успеваем к началу новой сессии", - сказал спикер.

Он также добавил, что даст поручение профильному комитету "безотлагательно рассмотреть (представление - ред.), чтобы мы уже в феврале вышли на положительное решение об обновлении ЦИК".

Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го – и 13-го члена комиссии.

7 июня 2016 года Порошенко внес в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначение 11 новых членов Центризбиркома.

Тогда речь шла об Олеге Конопольском (тогда еще кандидатура НФ), Алле Басалаевой (кандидатура "Видродження"), Михаиле Вербенском, Ольге Желтовой, Светлане Кустовой, Ольге Лотюк, Виталии Плукаре (кандидатуры БПП), Романе Гребе, Леонтии Шипилове, Надежде Синице и Евгении Радченко (кандидатура "Самопомочи").

18 января 2018 года фракция "Народный фронт" выбрала три кандидатуры в ЦИК: Ирину Ефремову, Леонтия Шипилова и Наталью Бернацкую (до замужества Севастьянова).

23 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. В списке значились 13 кандидатур.

19 января, когда Андрей Парубий закрывал 7-ю сессию Верховной Рады, он заявил, что парламент "имеет большую задолженность" по кадровым вопросам, в частности, надо как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии. Этот вопрос Рада собирается рассмотреть в начале 8-й сессии, после 6 февраля.

Роман Романюк, Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЦИКПорошенко
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