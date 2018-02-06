Невестка Порошенко о Мальдивах: Раз в год человек может себе позволить

Невестка президента Юлия Порошенко считает, что глава государства, несмотря на ситуацию в стране, заслуживает отдыха за границей.

Об этом она сказала в интервью LIGA.net, которое дала через несколько дней после визита в Давос.

Супруга Алексея Порошенко не ответила, была ли со свекром на Мальдивах, но сказала:

"Я просто вижу, как человек (президент – ред.) работает. Когда у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в 3, в 4 часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает".

"Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал", – заявила Юлия Порошенко.

"А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить", – добавила невестка президента.

Юлия Порошенко

Юлия Порошенко призналась, что уже получила гражданство Украины и учит украинский язык.

"Вы знаете, что в Украине достаточно сложно получить гражданство. Несмотря на то, что я была замужем, у меня уже было двое детей, процедура получения гражданства заняла почти 5 лет. Сначала был временный вид на жительство, потом постоянный вид на жительство, и только потом гражданство", – рассказала она.

На вопрос, ездит ли она в Санкт-Петербург, жена старшего сына президента ответила: "Нет, не езжу. Это к вопросу о том, помогает ли фамилия. Мы встречаемся с родителями на нейтральной территории".

Отметим, что Юлия Порошенко (в девичестве Алиханова) родом из России, до смены фамилии у нее было российское гражданство.

Она является сооснователем проекта Radar Tech. Сейчас занимается проектом AgroHub: собирает идеи украинских стартапов для развития агросектора. Сотрудничает с агрохолдингом "Мироновский Хлебопродукт" Юрия Косюка.

Как известно, президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах. Когда это всплыло, в его администрации заверили, что глава государства оплатил это путешествие собственными средствами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск минимум 500 тысяч долларов.

Управление государственной охраны не раскрывает, обеспечивали ли его сотрудники охрану Петра Порошенко во время его отдыха на Мальдивских островах с 1 по 8 января.

После опубликования информации об анонимном отдыхе президента журналисты "Схем" заявили о давлении и попытках взлома их почт и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

В 2016 году журналисты "Схем" показали испанскую виллу Петра Порошенко.