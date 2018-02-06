Судьбу дела о резонансном ДТП в Харькове суд решит 7 февраля

Решение Киевского районного суда Харькова о продлении меры пресечения и возможности рассмотрения по существу дела резонансного ДТП в Харькове, вследствие которого погибли 6 человек, ожидается 7 февраля.

Подготовительное заседание во вторник завершилось тем, что суд удалился в совещательную комнату.

На заседании 6 февраля прокурор Игорь Омельченко просил в частности продлить срок содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, отмечая, что есть риски, что подозреваемые могу скрываться и влиять на свидетелей.

Защита обвиняемой Елены Зайцевой не возражала ни против удовлетворения ходатайства прокурора о продлении ареста, ни против назначения рассмотрения дела по существу.

"Позиция Зайцевой не изменилась. Она признает свою вину. Нами решено не отрицать ходатайство прокуратуры в виде содержания под стражей. Считаем, что есть все основания для назначения рассмотрения данного дела. Возражений по этому поводу нет", - сказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

В то же время другой подозреваемый Геннадий Дронов и его защитник Сергей Перепелица возражали против удовлетворения ходатайств прокурора и заявили ряд ходатайств.

Сторона обвинения отметила, что жалобы, которые были приведены защитой Дронова, не могут быть рассмотрены во время подготовительного судебного заседания.

"Те риски, которые мы заявляем, они сегодня не уменьшились. Сторона обвинения считает, что виноваты оба. Вы видите нашу позицию - на скамье в суде сидит два человека", - сказал второй прокурор Максим Блохин.

"Считаю, что обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями УПК, считаем возможным назначить дату судебного разбирательства", - сказал Блохин.

Мнения защитников пострадавших разделились: часть из них считает, что дело нужно рассматривать по существу, часть настаивает на возвращении обвинительного акта в прокуратуру.

Представитель нескольких семей потерпевших Дмитрий Марцонь отметил, что его подзащитные не ознакомлены с обвинительным актом, а никакой уплаты убытков не было, потому что сторона Зайцевой предлагала помощь, но пострадавшие ее не взяли.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила о несогласии с позицией и жалобами защитника Дронова и заявила о затягивании рассмотрения дела со стороны защиты Дронова.

Суд удалился в совещательную комнату. Решение ожидается 7 февраля около 14.00.

Как известно, вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Как выяснилось, до этого ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу сроком на 2 месяца Дронова без возможности внесения залога.

6 декабря по выводам экспертиз по делу о ДТП в Харькове, в организме водителя авто Lexus Елены Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

Подозреваемая в совершении ДТП Елена Зайцева признает свою вину в содеянном.

10 февраля заканчивается мера пресечения для подозреваемых в этом ДТП.