Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова

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Вторник, 6 февраля 2018, 23:10

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении законопроект о площади Бориса Немцова.

Об этом сообщил Владимир Кара-Мурза младший в Twitter.

"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля", - отметил он.

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

По делу об убийстве политика были осуждены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у него не будет вызыватьникаких эмоций переименование улицы в Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Вследствие переименования посольство РФ получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Украинская правда
Темы: США Немцов Росcия
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