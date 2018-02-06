Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименовали в честь Немцова

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении законопроект о площади Бориса Немцова.

Об этом сообщил Владимир Кара-Мурза младший в Twitter.

"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля", - отметил он.

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) February 6, 2018

По делу об убийстве политика были осуждены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у него не будет вызыватьникаких эмоций переименование улицы в Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Вследствие переименования посольство РФ получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".