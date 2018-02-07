Дело о госизмене Януковича: суд допрашивает свидетелей

7 февраля Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

В среду суд будет допрашивать свидетелей обвинения.

Сейчас свидетельствует Андрей Цимбалюк, советник постоянного представительства Украины в ООН.

Андрей Цимбалюк Скриншот с видео newsone.ua

Также 7 февраля суд планирует допросить на то время главу СБУ Валентина Наливайченко и и. о. министра обороны в то время Игоря Тенюха.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, в начале заседания адвокаты Януковича просили судей рассмотреть вопрос о самоотводе состава суда.

Но суд оснований для самоотвода не увидел. Заседание продолжается.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.

По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.