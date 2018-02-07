В Одессе избили экс-руководителя областного ПC. Он обвиняет Труханова

В Одессе избили активиста и бывшего руководителя областного "Правого сектора" Сергея Стерненко рядом с домом, где он живет.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

Активист утверждает, что нападение на него организовал мэр города Геннадий Труханов.

"Жить буду! Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова и ко как месть за общественную деятельность", - написал Стерненко.

Как известно, 14 декабря 2017 года Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для Сергея Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стерненко подозревают в сбыте наркотиков. Активист отметил, что преступление, в совершении которого его подозревают, датируется 2014 годом, а производство против него открыли 29 ноября 2017 года.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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