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Обвинитель по делу Лазаренко из США отказалась стать аудитором НАБУ

Четверг, 8 февраля 2018, 10:41
Обвинитель по делу Лазаренко из США отказалась стать аудитором НАБУ

Кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ сняла свою кандидатуру.

Об этом на своей странице Facebook сообщил депутат Егор Соболев.

"Марта Борщ, которая обвиняла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, просит больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора Антикоррупционного бюро Украины. Получил от нее письмо ночью", - написал он.

Он привел ее аргументацию: "Если бы назначение состоялось в прошлом году, у меня бы было время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ​​ответственность".

Он также отметил, что в прошлом году, когда возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, предложил кандидатуру Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.

"Другое наше предложение Парламенту - испанский прокурор Карлос Кастресана, который возглавлял образованный ООН антикоррупционный трибунал для Гватемалы. Этот суд отправил за решетку коррумпированного президента этой страны и половину парламентариев. Но Президент и большинство депутатов Верховной Рады стремятся назначить аудитором НАБУ зависимого от них человека", - отметил он.

Как известно, весной-летом  комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

Тогда активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегали, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

В ноябре фракция БПП в Верховной Раде требовала назначить парламентского аудитора НАБУ в связи с заявлениями генпрокурора о том, что бюро подыгрывает Януковичу.

6 декабря в Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждал, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

В то же время, представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Возрождение" официально инициировали процедуру отзыва Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции.

Темы: НАБУ
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