БПП просит назначить аудитора НАБУ из-за подозрения в подыгрывании Януковичу

Фракция Блока Петра Порошенко в Верховной Раде требует назначить парламентского аудитора Национального антикоррупционного бюро в связи с заявлениями генпрокурора о том, что бюро подыгрывает Януковичу.

Об этом на согласительном совете 13 ноября заявил руководитель фракции Артур Герасимов.

По его словам, на этой неделе надо рассмотреть ряд кадровых назначений.

"Например, заканчивается 2017 год, а депутаты до сих пор не могут окончательно определиться с кандидатурой аудитора НАБУ. У меня вызывает удивление, когда идет критика генпрокурора относительно 1,5 миллиарда долларов, которые были украдены и возвращены стране, и сейчас работают на нашу медицину, армию на социальные нужды наших граждан", - сказал Герасимов.

"И вот последняя информация, НАБУ требует 150 миллионов гривен, – которые работают на нашу медицину, армию и на социальные нужды наших граждан – вернуть тем, кто их украл. Это какая-то непонятная ситуация. Надо разбираться очень подробно с этим", - добавил глава фракции БПП.

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам.

8 ноября генпрокурор Юрий Луценко обвинил НАБУ в подыгрывании Януковичу.

В НАБУ заявление Луценко назвали бессмысленным, а спецконфискацию средств Онищенко считает незаконной.

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