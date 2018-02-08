В Киеве эвакуировали бизнес-центр "Гулливер"

В офисах в бизнес-центре "Гулливер" произошло задымление.

Об этом сообщает издание "Вести", офисы которого расположены в "Гулливере".

Всех работников центра эвакуировали.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага подтвердила, что ведомство получило заявление о распылении газа.

"Было заявление, что кто-то распылил какой-то газ. Задымление было на 32 этаже, угрозы для жизни нет", - рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что в ГСЧС звонила девушка, которая работает в "Вестях", и подтвердила, что был газ.

"Пожара нет. Эта девушка попросила только вызвать скорую помощь".

Как известно, утром 8 февраля в офисах медиахолдинга "Вести", расположенных в ТРЦ Гулливер в Киеве, с обыском пришли представители АРМА.



В АРМА сообщили, что в ТРЦ "Гулливер" Главная военная прокуратура ГПУ и Нацполиция проводят совместные мероприятия по передаче помещений на 3 этажах офисного центра Агентству по розыску и возвращению активов.



Офисы "Вестей" расположены на 32-м этаже.



15 декабря 2017 года сотрудники АРМА уже заявляли, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".



3 февраля 2018 года работники АРМА также приходили в "Гулливер", однако не смогли попасть в помещения, которые арендует редакция газеты "Вести".

"Вести" настаивали на незаконности действий представителей Нацагентства.



14 июля 2017 года Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией проводила комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинг "Вести".



Министр внутренних дел Арсений Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.



Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".



Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с АРМА.