В "Гулливере" неизвестные устроили столкновения с дымовыми шашками и кувалдами

В Агентстве по розыску и менеджменту активов рассказали, что неизвестные применили дымовые шашки и кувалды на 31, 32 и 33 этажах БЦ "Гулливер".

Об этом говорится в сообщении АРМА в Facebook.

"На 31, 32 и 33 этажах БЦ "Гулливер" происходит конфликт между представителями компании-управляющего и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра", - говорится в сообщении.

В агентстве заявляют, что "путем физического давления представителей компании-управляющего вытеснили из помещений на одном из этажей здания".

По утверждениям АРМЫ, неустановленные лица применили дымовые шашки, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

"Кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется. Национальное агентство расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, что является уголовно наказуемым деянием", - отмечают в АРМЕ.

В то же время редактор издания "Вести" Марина Петик заявляет, что это представители армии пробивают дыру в полу.

"В редакции на 32 этаже сидят титушки АРМЫ, сейчас они пробивают дыру в полу на 31 этаж. То есть помещения разрушают, чтобы потом сказать, ну ладно заходите", - утверждает редактор издания.

Как известно, утром 8 февраля в офисах медиахолдинга "Вести", расположенных в ТРЦ Гулливер в Киеве, с обыском пришли представители АРМА.



В АРМА сообщили, что в ТРЦ "Гулливер" Главная военная прокуратура ГПУ и Нацполиция проводят совместные мероприятия по передаче помещений на 3 этажах офисного центра Агентству по розыску и возвращению активов.



Офисы "Вестей" расположены на 32-м этаже.



15 декабря 2017 года сотрудники АРМА уже заявляли, что их деятельности оказывают сопротивление в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".



3 февраля 2018 года работники АРМА также приходили в "Гулливер", однако не смогли попасть в помещения, которые арендует редакция газеты "Вести".

"Вести" настаивали на незаконности действий представителей Нацагентства.



14 июля 2017 года Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией проводила комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в медиахолдинг "Вести".



Министр внутренних дел Арсений Аваков написал тогда, что холдинг связан с преступной схемой "хищения государственных средств режимом Януковича", в частности, Александром Клименко.



Аваков также сообщил, что в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра будет описано и заблокировано имущество группы компании "ЮНИСОН".



Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что издание "Вести" вынуждено согласовать условия использования помещений в ТРЦ "Гулливер" с АРМА.