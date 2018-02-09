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Правоохранители задержали бывшего нардепа-беглеца

Пятница, 9 февраля 2018, 09:19
Правоохранители задержали бывшего нардепа-беглеца
zn.ua

Правоохранители задержали бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Вчера задержали. Сегодня (9 февраля - ред.) будут избирать меру пресечения. Время еще не назначили", - сказала она.

Позже Сарган сообщила подробности.

Как известно, Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

Больше об Александре Шепелеве можно прочитать здесь и здесь

Читайте также "Беги, Шепелев, беги. Что необходимо знать о деле экс-нардепа - "шпиона"

Евгений Кизилов, Ирина Балачук, УП

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Темы: ШепелевГенпрокуратураПартия регионовВерховная Рада
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