Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане - Найем

Юрий Крысин, убивший в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия знал о расстрелах на Майдане, а свое время охранял банк экс-генпрокурора Анатолия Яремы и губернатора Алексея Савченко.

Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" народный депутат Мустафа Найем.

"Я и мои ассистенты внимательно следим за расследованием одного из убийств той зимы, и нам стали известны шокирующие факты. Как оказалось, на Майдане были люди, знавшие о готовящихся расстрелах 20 февраля 2014 года. А непосредственный организатор одного из убийств был партнером бывшего генпрокурора и другом действующего губернатора", - пишет Найем.

Депутат напоминает, что в марте 2014 года Крысину предъявили подозрение в умышленном убийстве Веремия. 19 июня 2014 года генеральным прокурором был назначен Виталий Ярема, и уже через пять дней, 24 июня 2014 года производство по статье об умышленном убийстве в отношении Красина было закрыто. Еще через два дня – 26 июня 2014 года – действия Крысина переквалифицировали в хулиганство.

"Так, меньше чем за три месяца Юрий Крысин превратился из убийцы в хулигана. Сейчас он на свободе – суд отпустил организатора титушек под домашний арест. Для понимания, надо отметить, что ранее Крысин уже обвинялся в убийстве своего охранника, разбойном грабеже заправки и попытках влиять на показания следователей", - отмечает Найем.

По данным народного депутата, до событий Майдана Юрий Крысин работал директором фирмы "Пятый регион", сотрудники которого привлекались к охране "Авант-Банка" – банка, который напрямую аффилирован с Яремой.

"Во времена работы Яремы генпрокурором ведомство активно переводило свои зарплатные проекты именно в "Авант-Банк" и даже рассматривался вопрос размещения в этом банке счетов Генпрокуратуры. До 2012 года сын Виталия Яремы работал помощником председателя правления банка", - пишет нардеп.

По его словам, председателем правления "Авант-Банка" на тот момент работал нынешний губернатор Николаевской области и бывший народный депутат фракции БПП Алексей Савченко.

"Помимо этого в свое время вице-президентом "Авант-Банка" работал нынешний глава УДО и бывший-министр обороны Валерий Гелетей.

Найем напоминает, что 1 марта по делу Крысина состоится заседание Апелляцинного суда и взывает к вниманию общественности, чтобы добиться справедливости в этом эпизоде.

Как известно, после трех лет суда 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Позднее Шевченковский райсуд отпустил из-под стражи еще двух "титушек", обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.

27 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который дал условный срок Крысину, согласился встретиться на разговор с активистами, где объяснил, почему отпустил Крысина.