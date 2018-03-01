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Адвокаты Саакашвили предлагают ГПУ закрыть дело "о деньгах Курченко"

Четверг, 1 марта 2018, 13:12

Защита Михеила Саакашвили обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко" в отношении экс-президента Грузии.

Соответствующее обращение в Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ направил адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает 1 марта пресс-служба возглавляемой Саакашвили политпартии "Рух новых сил".

По мнению адвоката, реадмиссия государственными органами Саакашвили в Республику Польша "свидетельствует о фактическом отказе государства в обвинении его в совершении уголовного правонарушения".

"Согласно отечественному законодательству иностранцам и лицам без гражданства, которым вручено извещение о подозрении, запрещается выезжать за пределы Украины. Итак, такими действиями (реадмиссия) государство фактически подтвердило отсутствие состава преступления в его действиях, и поэтому уголовное производство по Саакашвили М.Н. подлежит закрытию", – отмечает Чернолуцкий.

"Тем более, начиная со дня незаконного выдворения Саакашвили ни СБУ, ни Генпрокуратура не проводили ни одного следственного действия по отношению к нему", - пояснил адвокат.

Более того, защита обратилась с требованием вернуть личные вещи Саакашвили, которые были изъятии во время его задержания, в частности ряд документов, мобильный телефон, ноутбук, визитные карты и др.

"Однако с учетом объяснений прокурора ГПУ Александра Говорущака в судебном заседании о том, что эти вещи были утрачены - защита требует, в случае подтверждения информации об утрате вещей, компенсировать стоимость утраченных вещей Саакашвили", – отметил Чернолуцкий.

Как известно, украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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Украинская правда

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Темы: СаакашвилиГенпрокуратура
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