Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Да. Подтверждаю. Действительно, командир Мостиского отряда в пределах полномочий принял такое решение, учитывая обстоятельства нарушения границы М.Саакашвили в сентябре 2017 года и опираясь на соответствующие решения судов", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что соответствующее решение о запрете въезда распространяется на все пункты пропуска на украинской границе.

В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что считает решение Госпогранслужбы незаконным и намерен его обжаловать.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских, возвращать не будут", - сказал собеседник УП.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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