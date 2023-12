В Китае предлагают отменить ограничение президента двумя сроками

Компартия Китая предложила убрать из Конституции страны положение о том, что президент и вице-президент КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

Об этом говорится в предложениях Центрального комитета Коммунистической партии Китая, представленных 25 февраля, которые публикует издание "Синьхуа".

ЦК КПК предложил зафиксировать, что срок полномочий президента и вице-президента Китайской Народной Республики – такой же, как и у Всекитайского собрания народных представителей.

Также ЦК предложил внести теоретические положения Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в Конституцию КНР, тогда как в октябре 2017 года идеи Си Цзиньпина внесли в устав руководящей партии Китая.

Руководство Коммунистической партии Китая предлагают зафиксировать как определяющую черту социализма с китайской спецификой, а основополагающие социалистические ценности – вписать в Конституцию

Кроме того, ЦК КПК предложил ввести в число органов госвласти Контрольный комитет.

Предложенные поправки в Конституции планируют рассмотреть на Всекитайском собрании народных представителей (высший законодательный орган Китая) в марте.

Однако в соцсетях уже пишут, что КНР идет по пути Северной Кореи, отмечает Reuters.

WATCH: China's ruling Communist Party propose changes to the constitution that would allow President Xi Jinping to rule more than the current limit of two terms https://t.co/FAB9OXk1JN via @ReutersTV pic.twitter.com/ERSKKvp3K9