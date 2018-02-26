В Китае предлагают отменить ограничение президента двумя сроками

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Понедельник, 26 февраля 2018, 11:43

Компартия Китая предложила убрать из Конституции страны положение о том, что президент и вице-президент КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

Об этом говорится в предложениях Центрального комитета Коммунистической партии Китая, представленных 25 февраля, которые публикует издание "Синьхуа".

ЦК КПК предложил зафиксировать, что срок полномочий президента и вице-президента Китайской Народной Республики – такой же, как и у Всекитайского собрания народных представителей.

Также ЦК предложил внести теоретические положения Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в Конституцию КНР, тогда как в октябре 2017 года идеи Си Цзиньпина внесли в устав руководящей партии Китая.

Руководство Коммунистической партии Китая предлагают зафиксировать как определяющую черту социализма с китайской спецификой, а основополагающие социалистические ценности – вписать в Конституцию

Кроме того, ЦК КПК предложил ввести в число органов госвласти Контрольный комитет.

Предложенные поправки в Конституции планируют рассмотреть на Всекитайском собрании народных представителей (высший законодательный орган Китая) в марте.

Однако в соцсетях уже пишут, что КНР идет по пути Северной Кореи, отмечает Reuters.

Как известно, в конце октября прошлого года Компартия Китая закрепила в своем уставе политическое мнение президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина генсеком партии еще на 5 лет.

Алена Рощенко, УП
Темы: Китай
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