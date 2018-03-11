Путина обвинили в антисемитизме за заявления про "татар, украинцев и евреев"

В США и других странах отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о том, кто мог вмешиваться в выборы США - не россияне, а украинцы, татары или евреи, - обвинив его в антисемитизме.

Как пишет Голос Америки, в своем Twitter'е сенатор-демократ Ричард Блументаль отметил: "Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения".

"Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп? Нельзя терпеть нетерпимость", - заявил сенатор.

Repulsive Putin remark deserves to be denounced, soundly and promptly, by world leaders. Why is Trump silent? Intolerance is intolerable. https://t.co/ZxQHvIWs5w — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) March 10, 2018

Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес слова Путина прокомментировал так: "Это понравится нацистам во всем мире".

This will win the hearts of nazis the world over. Putin: Maybe 'Jews with Russian citizenship' meddled in U.S. elections . https://t.co/GmDXUsmvYs — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) March 10, 2018

Популярная американская телеведущая Джой Род заявила: "... Путин нашел виновных во вмешательстве России в выборы в США и перевел вину на традиционного козла отпущения ...".

Рональд Клейн, бывший чиновник администрации Барака Обамы отметил: "Каждый еврей-сторонник Дональда Трампа должен давить на Белый дом, чтобы президент дал понять, что он соглашается со словами Владимира Путина. А каждый еврей, который противостоит Трампу только что получил причину бороться еще вдохновеннее" .

Every Jewish supporter of Donald Trump should be pressing the WH to see if the President agrees with his friend Putin on this statement. And every Jewish person resisting Trump just got another reason to fight even harder. https://t.co/7FZTXCzxeH — Ronald Klain (@RonaldKlain) March 10, 2018

Вместе с тем ряд экспертов по вопросам России не увидели в словах Путина ничего, что бы выходило за пределы приемлемого, по крайней мере для России.

Так, корреспондент издания The Economist Аншель Пфеффер отметил: "Я прочитал расшифровку интервью Путина и не считаю, что в общем контексте использования им слов об "украинцах, татарах или евреях" есть что-то особо антисемитское. По крайней мере не для человека, который знает русский язык. ... Проблема заключается не в том, как сам Путин относится к евреям, а тот факт, что его правительство рутинно поддерживает и продвигает худших популяризаторов антисемитизма и в России, и в мире".

Как известно, в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что россияне, которые вмешивались в выборы в США, на самом деле не представляют России.

"Они не представляют интересов российского государства. Возможно, они не русские, а украинцы, татары, евреи с российским гражданством. Это еще надо проверить", - отметил Путин.