Путина обвинили в антисемитизме за заявления про "татар, украинцев и евреев"

В США и других странах отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о том, кто мог вмешиваться в выборы США - не россияне, а украинцы, татары или евреи, - обвинив его в антисемитизме.

Как пишет Голос Америки, в своем Twitter'е сенатор-демократ Ричард Блументаль отметил: "Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения".

"Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп? Нельзя терпеть нетерпимость", - заявил сенатор.

Repulsive Putin remark deserves to be denounced, soundly and promptly, by world leaders. Why is Trump silent? Intolerance is intolerable. https://t.co/ZxQHvIWs5w

Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес слова Путина прокомментировал так: "Это понравится нацистам во всем мире".

This will win the hearts of nazis the world over. Putin: Maybe 'Jews with Russian citizenship' meddled in U.S. elections . https://t.co/GmDXUsmvYs

Популярная американская телеведущая Джой Род заявила: "... Путин нашел виновных во вмешательстве России в выборы в США и перевел вину на традиционного козла отпущения ...".

Рональд Клейн, бывший чиновник администрации Барака Обамы отметил: "Каждый еврей-сторонник Дональда Трампа должен давить на Белый дом, чтобы президент дал понять, что он соглашается со словами Владимира Путина. А каждый еврей, который противостоит Трампу только что получил причину бороться еще вдохновеннее" .

Every Jewish supporter of Donald Trump should be pressing the WH to see if the President agrees with his friend Putin on this statement. And every Jewish person resisting Trump just got another reason to fight even harder. https://t.co/7FZTXCzxeH