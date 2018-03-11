Путина обвинили в антисемитизме за заявления про "татар, украинцев и евреев"

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Воскресенье, 11 марта 2018, 19:24

В США и других странах отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о том, кто мог вмешиваться в выборы США - не россияне, а украинцы, татары или евреи, - обвинив его в антисемитизме.

Как пишет Голос Америки, в своем Twitter'е сенатор-демократ Ричард Блументаль отметил: "Отвратительные слова Путина заслуживают осуждения".

"Твердого и немедленно со стороны мировых лидеров. Почему молчит Трамп? Нельзя терпеть нетерпимость", - заявил сенатор.

Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес слова Путина прокомментировал так: "Это понравится нацистам во всем мире".

Популярная американская телеведущая Джой Род заявила: "... Путин нашел виновных во вмешательстве России в выборы в США и перевел вину на традиционного козла отпущения ...".

Рональд Клейн, бывший чиновник администрации Барака Обамы отметил: "Каждый еврей-сторонник Дональда Трампа должен давить на Белый дом, чтобы президент дал понять, что он соглашается со словами Владимира Путина. А каждый еврей, который противостоит Трампу только что получил причину бороться еще вдохновеннее" .

Вместе с тем ряд экспертов по вопросам России не увидели в словах Путина ничего, что бы выходило за пределы приемлемого, по крайней мере для России.

Так, корреспондент издания The Economist Аншель Пфеффер отметил: "Я прочитал расшифровку интервью Путина и не считаю, что в общем контексте использования им слов об "украинцах, татарах или евреях" есть что-то особо антисемитское. По крайней мере не для человека, который знает русский язык. ... Проблема заключается не в том, как сам Путин относится к евреям, а тот факт, что его правительство рутинно поддерживает и продвигает худших популяризаторов антисемитизма и в России, и в мире".

Как известно, в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что россияне, которые вмешивались в выборы в США, на самом деле не представляют России.

"Они не представляют интересов российского государства. Возможно, они не русские, а украинцы, татары, евреи с российским гражданством. Это еще надо проверить", - отметил Путин.

Темы: Путин США виборы
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