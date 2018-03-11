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Путіна звинуватили у антисемітизмі через заяви про "татар, українців та евреїв"

Неділя, 11 березня 2018, 18:24

У США та інших країнах відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо того, хто міг втручатися у вибори США - не росіяни, а українці, татари чи євреї, звинувативши його в антисемітизмі. 

Звинувачення в антисемітизмі на адресу Путіна викликали його увага до етнічного походження зловмисників  та згадування євреїв, пише Голос Америки

Так, у своєму Twitter'і сенатор-демократ Ричард Блументаль зазначив: "Огидні слова Путіна заслуговують осуду. Твердого та негайно з боку світових лідерів. Чому мовчить Трамп? Не можна терпіти нетерпимість". 

Колишній президент Естонії Тоомас Ільвес слова Путіна прокоментував так: "Це сподобається нацистам в цілому світі". 

Популярна американська телеведуча Джой Рід заявила: "... Путін знайшов винних у втручанні Росії у вибори у США і переклав вину на традиційного цапа-відбувайла ... ". 

Рональд Клейн, колишній посадовець адміністрації Барака Обами зазначив: "Кожен єврей-прихильник Дональда Трампа має тиснути на Білий дім, щоб президент дав зрозуміти, чи він погоджується зі словами Володимира Путіна. А кожен єврей, який протистоїть Трампу щойно отримав причину боротись ще натхненніше". 

Разом з тим низка експертів з питань Росії не побачили у словах Путіна нічого, що б виходило за межі прийнятного, принаймні для Росії. 

Так, кореспондент видання The Economist Аншель Пфеффер зазначив: "Я прочитав розшифровку інтерв'ю Путіна і не вважаю, що у загальному контексті використання ним слів про "українців, татар, або євреїв" є щось особливо антисемітське. Принаймні не для людини, яка знає російську мову. ... Проблема полягає не у тому, як сам Путін ставиться до євреїв, а той факт, що його уряд рутинно підтримує та просуває найгірших популяризаторів антисемітизму і у Росії, і у світі". 

Як відомо, в інтерв'ю телеканалу NBC Путін заявив, що росіяни, які втручалися у вибори у США, насправді не представляють Росії. 

"Вони не представляють інтересів російської держави. Можливо, вони не росіяни, а українці, татари, євреї з російським громадянством. Це ще треба перевірити", - зазначив Путін. 

Теми: ПутінСШАвибори
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