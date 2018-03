Путіна звинуватили у антисемітизмі через заяви про "татар, українців та евреїв"

У США та інших країнах відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо того, хто міг втручатися у вибори США - не росіяни, а українці, татари чи євреї, звинувативши його в антисемітизмі.

Звинувачення в антисемітизмі на адресу Путіна викликали його увага до етнічного походження зловмисників та згадування євреїв, пише Голос Америки.

Так, у своєму Twitter'і сенатор-демократ Ричард Блументаль зазначив: "Огидні слова Путіна заслуговують осуду. Твердого та негайно з боку світових лідерів. Чому мовчить Трамп? Не можна терпіти нетерпимість".

Repulsive Putin remark deserves to be denounced, soundly and promptly, by world leaders. Why is Trump silent? Intolerance is intolerable. https://t.co/ZxQHvIWs5w

Колишній президент Естонії Тоомас Ільвес слова Путіна прокоментував так: "Це сподобається нацистам в цілому світі".

This will win the hearts of nazis the world over. Putin: Maybe 'Jews with Russian citizenship' meddled in U.S. elections . https://t.co/GmDXUsmvYs

Популярна американська телеведуча Джой Рід заявила: "... Путін знайшов винних у втручанні Росії у вибори у США і переклав вину на традиційного цапа-відбувайла ... ".

Рональд Клейн, колишній посадовець адміністрації Барака Обами зазначив: "Кожен єврей-прихильник Дональда Трампа має тиснути на Білий дім, щоб президент дав зрозуміти, чи він погоджується зі словами Володимира Путіна. А кожен єврей, який протистоїть Трампу щойно отримав причину боротись ще натхненніше".

Every Jewish supporter of Donald Trump should be pressing the WH to see if the President agrees with his friend Putin on this statement. And every Jewish person resisting Trump just got another reason to fight even harder. https://t.co/7FZTXCzxeH