Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов: Разведка в марте 2014 года сообщала о масштабном наступлении РФ

Среда, 14 марта 2018, 01:10
Турчинов: Разведка в марте 2014 года сообщала о масштабном наступлении РФ

Украинская разведка в марта 2014 года несколько раз сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины: россияне тогда подходили к границе и останавливались.

Об этом заявил экс-и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью".

"В течение марта уже несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно утром в 4 часа российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление.

Первый раз  мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление",  сказал Турчинов.

По его словам, от полномасштабного вторжения российских войск Украину спасли добровольцы.

"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создан добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период  это ключевой момент, который сорвал планы Путина",  подчеркнул секретарь СНБО.

"Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию  дали время оправиться армии, купить бронежелеты, каски, оружие",  добавил он.

"Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели назад",  отметил глава МВД Арсен Аваков.

"Российская армия стояла в то время вдоль всей границы  на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями",  также подчеркнул экс-секретарь СНБО, ныне спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Надо осознать, что от черниговской границы до Киева расстояние небольшое", – отметил он.

Алексей Павлыш, УП

Темы: УкраинаРосcияТурчиновДонбассКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Украина
Украинцы держат оборону на нескольких направлениях, россияне сдерживают их на двух – Генштаб
Условия вступления Украины в НАТО в разгар войны определять не будут, но требование реформ остается
Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: