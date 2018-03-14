Турчинов: Разведка в марте 2014 года сообщала о масштабном наступлении РФ

Украинская разведка в марта 2014 года несколько раз сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины: россияне тогда подходили к границе и останавливались.

Об этом заявил экс-и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью".

"В течение марта уже несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно утром в 4 часа российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление.

Первый раз – мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели – теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление", – сказал Турчинов.

По его словам, от полномасштабного вторжения российских войск Украину спасли добровольцы.

"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создан добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период – это ключевой момент, который сорвал планы Путина", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию – дали время оправиться армии, купить бронежелеты, каски, оружие", – добавил он.

"Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели назад", – отметил глава МВД Арсен Аваков.

"Российская армия стояла в то время вдоль всей границы – на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями", – также подчеркнул экс-секретарь СНБО, ныне спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Надо осознать, что от черниговской границы до Киева расстояние небольшое", – отметил он.

Алексей Павлыш, УП