Турчинов: Разведка в марте 2014 года сообщала о масштабном наступлении РФ

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Среда, 14 марта 2018, 02:10

Украинская разведка в марта 2014 года несколько раз сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины: россияне тогда подходили к границе и останавливались.

Об этом заявил экс-и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью".

"В течение марта уже несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно утром в 4 часа российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление.

Первый раз  мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление",  сказал Турчинов.

По его словам, от полномасштабного вторжения российских войск Украину спасли добровольцы.

"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создан добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период  это ключевой момент, который сорвал планы Путина",  подчеркнул секретарь СНБО.

"Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию  дали время оправиться армии, купить бронежелеты, каски, оружие",  добавил он.

"Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели назад",  отметил глава МВД Арсен Аваков.

"Российская армия стояла в то время вдоль всей границы  на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями",  также подчеркнул экс-секретарь СНБО, ныне спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Надо осознать, что от черниговского границы до Киева расстояние небольшое", – отметил он.

Алексей Павлыш, УП

Темы: Украина Росcия Турчинов Донбасс Крым
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