В оккупированный Крым едет Путин. Там ввели спецмеры

Из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Отмечается, что Путин приедет в аннексированный Крым в рамках "рабочей поездки".

Издание сообщает, что российский президент планирует побывать на митинге в Севастополе, в аэропорту "Симферополь", а также "осмотрит строящийся Керченский мост".

При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что участие главы РФ в митинге-концерте в Севастополе 14 марта "не связано с выборами".

Сообщается, что ФСБ России усилила контроль граждан, пересекающих границу с аннексированным Крымом и материковой Украиной.

"Силовики беседуют с каждым по 15-20 минут, проверяют металлодетектором, багаж обследуют собаки", - сказано в публикации.

Также отмечается, что на ряде улиц оккупированного Севастополя из-за приезда Путина ограничили движение транспорта.

В прошлый раз Путин посещал Крым в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым в годовщину незаконного референдума.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы".

Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовные дела в отношении 10 тысяч членов избиркомов, вовлеченных в "выборы" президента РФ в Крыму.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.