В оккупированный Крым едет Путин. Там ввели спецмеры
Из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Отмечается, что Путин приедет в аннексированный Крым в рамках "рабочей поездки".
Издание сообщает, что российский президент планирует побывать на митинге в Севастополе, в аэропорту "Симферополь", а также "осмотрит строящийся Керченский мост".
При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что участие главы РФ в митинге-концерте в Севастополе 14 марта "не связано с выборами".
Сообщается, что ФСБ России усилила контроль граждан, пересекающих границу с аннексированным Крымом и материковой Украиной.
"Силовики беседуют с каждым по 15-20 минут, проверяют металлодетектором, багаж обследуют собаки", - сказано в публикации.
Также отмечается, что на ряде улиц оккупированного Севастополя из-за приезда Путина ограничили движение транспорта.
В прошлый раз Путин посещал Крым в ноябре 2017 года.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым в годовщину незаконного референдума.
Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы".
Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовные дела в отношении 10 тысяч членов избиркомов, вовлеченных в "выборы" президента РФ в Крыму.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.
Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.