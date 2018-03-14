Порошенко назвал поездку Путина в Крым опасной провокацией

Президент Петр Порошенко назвал провокацией визит президента Российской Федерации Владимира Путина на территорию аннексированного Россией Крыма.



Об этом он сказал на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины также поблагодарил Австрию за позицию о непризнании результатов выборов, а также о решении не направлять своих наблюдателей на оккупированную территорию.



Сам президент ван дер Беллен отметил, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть, и это также является и позицией Европейского Союза, поэтому на территории не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента", – сказал президент Австрии.



При этом он подчеркнул: "Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства".

Российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе из-за приезда президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

Как сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым в годовщину незаконного референдума.

Отмечалось, что во время последней перед президентскими выборами региональной поездки Путин примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.