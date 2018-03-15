Савченко: Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина"

Народный депутат Надежда Савченко обвиняет действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины.

Об этом она сказала перед допросом в СБУ.

"Сейчас важно навешать ярлыков, обвинять, что везде есть рука Кремля. Это очень выгодно действующей власти. Преступления действующей власти начались задолго до даже Революции Достоинства. Преступления началось, когда власти начали становиться олигархами, когда грабила людей, когда они вместе были в Партии регионов. Преступления действующей власти начались задолго до всех революций, которые она спровоцировала и создавала ", - сказала Савченко.

Фото евгения руденко, УП

Она добавила, что преступления против Майдана никогда не будут расследованы, потому что это не выгодно нынешнему руководству Украины.

"Горбатюку не дают работать. Лично я давала ему свидетельства о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Я говорила, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходы люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", - сказала Савченко.

(Позже Савченко заявила, что перепутала спикера ВР Андрея Парубия с Пашинским, когда говорила, что видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" в 2014 году).

Она также обвинила генпрокурора Юрия Луценко в том, что он препятствует расследованию преступлений против Майдана.

"Генеральному прокурору Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором, чтобы никогда в жизни не расследовались его преступления против украинского народа", - добавила Савченко.

Скриншот с трансляции newsone.ua

Она также обвинила власть в сдаче Крыма, в войне на Донбассе и смерти военных, которых послали на Донбасс.

"После преступлений на Майдане, власть начала продолжать преступления. Преступления по сдаче Крыма, потому что надо было удержать власть, и были договоренности с Россией. Далее продолжились преступления, которые позволили развязать войну на Донбассе", - сказала Савченко.

Она обвиняет власти в том, что она посылала майдановцев якобы добровольцами на Донбасс.

"Я задавала Луценко вопрос по Иловайскому котлу, по Дебальцевскому котлу, по Саур-Могиле, по всех тех котлах, которые не раскрыты, кто отдавал приказы, почему людей заводили в котлы, почему уничтожали, почему лучших людей с Майдана добровольцами из Майдана погнали на фронт, чтобы они там умирали? После этих преступлений, которые продолжаются уже 5-й год, власть не перестает работать на Россию", - сказала Савченко.

По ее словам, работа на Кремль заключается в открытии новых бизнесов, "как президент Порошенко в России", и уплате налогов России.

"Война затянулась в коррупцию, и это известно каждому солдату на передовой. Там происходит еще череда преступлений", - сказала нардеп.

"Происходит слив страны изнутри. Очень часто происходит слив Кремлю, под Кремль", - подытожила Савченко.

Как известно, о том, что якобы нынешняя власть заводила снайперов в гостиницу "Украина", говорит защита обвиняемого в государственной измене Виктора Януковича.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Позже сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта.

Савченко планировала находиться в Страсбурге до 16 марта, но накануне ее сестра сообщила, но ночью 15 марта прилетела в Украину.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

Читайте также: "История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели"