Савченко говорит, что в заявлении о снайперах перепутала Парубия с Пашинским

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что перепутала спикера ВР Андрея Парубия с Пашинским, когда говорила, что видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" в 2014 году.

Об этом она сказала в кулуарах Верховной Рады после допроса в СБУ.

"Если я сказала Парубий, тогда прошу прощения, во-первых, в Парубия. Публично приношу извинения Парубию. Не видела видео, не помню, что я сказала точно", - сказала Савченко.

"Если я говорила фамилию Парубий, то хотела сказать, имела в виду Пашинский", - добавила нардеп.

Парубий поговорил с Савченко в зале Рады Фото Евгения Будерацкого, УП

Как сообщают журналисты, когда Савченко пришла в кулуары Рады, то ее искал Парубий.

Фото Евгения Будерацкого, УП

Как известно, перед допросом в СБУ Савченко заявила, лично видела, "как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Она пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.



В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ.



А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После этого Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

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