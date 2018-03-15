Савченко вывели из сессионного зала, источники говорят: из-за гранат в сумке

С народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел инцидент, в котором может быть задействовано оружие.

Это подтверждают источники.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что в четверг Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны. Об этом пишут "Украинские новости".

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации собеседников "Украинской правды", Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии "Украинской правде" назвала эту информацию "чьими-то безумными фантазиями".

"Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!" - заявила она.

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