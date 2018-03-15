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Госохрана объясняет, что искать у Савченко оружие не имеет права

Четверг, 15 марта 2018, 17:11

Сотрудники государственной охраны не знают, имела ли народный депутат Надежда Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

Это объяснила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Управления государственной охраны Украины Дарья Басистая.

"Военнослужащие Государственного управления охраны не имели никакой информации относительно содержания сумки народного депутата Савченко. Мы действуем исключительно в рамках законодательства Украины и в соответствии с законом о статусе народного депутата народные избранники имеют депутатскую неприкосновенность. Поэтому осмотр, обыск, задержание или досмотр их личных вещей не допускается", – отметила она.

Как сообщалось, 15 марта Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады якобы из-за угрозы с ее стороны.

По информации собеседников "Украинской правды", Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции.

По данным УП, гранаты обнаружила охрана на входе и сообщила охране спикера Андрея Парубия. Тот пригласил Савченко на беседу в свой кабинет. Позже они вдвоем зашли в сессионный зал.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха… Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", – туманно ответила нардеп.

Валентина Романенко, УП
Темы: Савченко НадеждаВерховная Раданеприкосновенность
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