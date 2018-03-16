В оккупированном Крыму осталась только одна украинская школа

Ни одно выше и среднее учебное заведение в Крыму в 2017-2018 годах не прописало в методических программах украинский язык как предмет, на полуострове сейчас действует только одна украинская школа.



Таковы данные исследования озвучила руководитель "Фонда открытая политика" Ирина Жданова во время "круглого стола", сообщает 16 марта "Укринформ".



"В 2017-2018 учебном годах в Крыму нет заведений, в которых украинский язык изучается как предмет, и есть одна украинская школа, в которой учится 132 ученика", – сказала она.



Как уточнила Жданова, в исследовании-мониторинге сопоставлялись показатели за 2014-2015 и за 2017-2018 учебные годы.



Согласно этим данным четырьмя годами ранее на полуострове было 22 школы с украинским языком обучения, в которых приобретали знания 894 ученика. Количество классов с украинским языком обучения представляется в этом исследовании только за 2017-2018 годы - 19 классов с 239-ю учениками в семи школах.



Украинский язык был предметом для изучения в 2014-2015 годах в 169 заведениях Крыма разного уровня. Ее изучали 9316 учащихся. В те годы обучение на украинском осуществлялось для 10,2 тысячи жителей Крыма (5,3%), а теперь - для 371 ученика (0,2%), говорится в исследовании.



Кроме того, четырьмя годами ранее обучение на крымскотатарском языке осуществлялось для 15,2 тысячи учеников (8%), а в 2017-2018 годах – для 5,3 тысячи учащихся (3%). В 2014-2015 годах на полуострове работало 52 школы с крымскотатарским языком обучения для 4835 учеников. В текущем учебном году таких школ всего 15 (3753 учеников), рассказала руководитель "Фонда открытая политика".



"Кроме этого, в 2014-2015 годах крымскотатарский язык был официальным предметом в 183-х учебных заведениях. Теперь он не является предметом вообще. Однако в 2017-2018 годах на полуострове зафиксировано 31 школу (133 классы по 1879 учениками), где обучение происходит крымскотатарском языке", - подчеркнула Жданова.



Как известно, Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове.



16 марта 2014 года в оккупированном Крыму был проведен незаконный "референдум" об отделении от Украины, и 18 марта Крым по инициативе российского президента Путина был включен в состав Российской Федерации.



Ни "референдум", ни "присоединение" Крыма к России в мире не были признаны (за исключением нескольких стран, зависимых от России, например Науру).



15 сентября 2015 года Верховная Рада Украины по предложению правительства установила, что датой начала временной оккупации Крыма является 20 февраля 2014.