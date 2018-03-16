В окупованому Криму залишилася тільки одна українська школа

Жоден вищий і середній навчальний заклад в Криму у 2017-2018 роках не прописав у методичних програмах українську мову як предмет, на півострові зараз діє тільки одна українська школа.

Такі дані дослідження озвучила керівник "Фонду відкрита політика" Ірина Жданова під час "круглого столу", повідомляє 16 березня "Укрінформ".

"У 2017-2018 навчальному роках у Криму немає закладів, в яких українська мова вивчається як предмет, і є одна українська школа, в якій навчається 132 учні", – сказала вона.

Як уточнила Жданова, у дослідженні-моніторингу зіставлялися показники за 2014-2015 і за 2017-2018 навчальні роки.

Згідно з цими даними чотирма роками раніше на півострові було 22 школи з українською мовою навчання, у яких набували знань 894 учні. Кількість класів з українською мовою навчання подається в цьому дослідженні тільки за 2017-2018 роки - 19 класів із 239-ма учнями у сімох школах.

Українська мова була предметом для вивчення в 2014-2015 роках у 169 закладах Криму різного рівня. Її вивчали 9316 учнів. У ті роки навчання українською здійснювалося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%), а тепер - для 371 учня (0,2%), йдеться у дослідженні.

Крім того, чотирма роками раніше навчання кримськотатарською мовою здійснювалося для 15,2 тисячі учнів (8%), а в 2017-2018 роках - для 5,3 тисячі учнів (3%). В 2014-2015 роках на півострові працювало 52 школи з кримськотатарською мовою навчання для 4835 учнів. У поточному навчальному році таких шкіл всього 15 (3753 учні), розповіла керівник "Фонду відкрита політика".

"Окрім цього, у 2014-2015 роках кримськотатарська мова була офіційним предметом у 183-х навчальних закладах. Тепер вона не є предметом узагалі. Проте в 2017-2018 роках на півострові зафіксовано 31 школу (133 класи зі 1879 учнями), де навчання відбувається кримськотатарською мовою", – наголосила Жданова.

Як відомо, Росія на початку 2014 року анексувала Крим, скориставшись зміною влади в Україні і посиливши свою військову присутність на півострові.

16 березня 2014 року в окупованому Криму було проведено незаконний "референдум" про від'єднання від України, і 18 березня Крим з ініціативи російського президента Путіна було включено до складу Російської Федерації.

Ані "референдум", ані "приєднання" Криму до Росії в світі не були визнані (за винятком декількох країн, залежних від Росії, наприклад Науру).

15 вересня 2015 року Верховна Рада України на пропозицію уряду встановила, що датою початку тимчасової окупації Криму є 20 лютого 2014 року.