Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.
Об этом он написал в Facebook.
"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - сообщил Аваков.
"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - отметил он.
По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.
"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - заявил Аваков.
Он отметил, что ранее вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине и довел до него официальную позицию украинской стороны относительно выборов 18 марта.
"Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна", - добавил министр.
В МВД заявили, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.
Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма. Также Климкин сообщил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.
В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму пройдут в штатном режиме.
Позже в России заявили, что требуют от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.
Как известно, "Национальные дружины" заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.
На своей странице в Facebook организация заявила, что "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора".
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановлениеоб обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителейоккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
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