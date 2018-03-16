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Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ - Аваков

Пятница, 16 марта 2018, 16:03
Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Об этом он написал в Facebook.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - сообщил Аваков.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - отметил он.

По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - заявил Аваков.

Он отметил, что ранее вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине и довел до него официальную позицию украинской стороны относительно выборов 18 марта.

"Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна", - добавил министр.

В МВД заявили, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.

Как известно, 23 февраля глава МИД  Украины Павел Климкин заявил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма. Также Климкин сообщил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму пройдут в штатном режиме. 

Позже в России заявили, что требуют от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Как известно, "Национальные дружины" заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.

На своей странице в Facebook организация заявила, что "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора".

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановлениеоб обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителейоккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Президент России Владимир Путин заявил, что в четвертый раз будетучаствовать в выборах президента.

Украинская правда
Темы: МВДАваковвиборыРосcия
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