США: Новые ядерные ракеты РФ нарушают международные договоры

Госдеп США заявил, что использование упомянутых 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным ядерных ракет нарушает международные обязательства Кремля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Гедер Науэрт, передает "Радио Свобода".

"Некоторые из вооружений не соответствуют Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что особенно нас беспокоит", – подчеркнула Науэрт.

"РФ не соблюдают договора РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор", – добавила она.

"Москва разрабатывает дестабилизирующие системы оружия уже более 10 лет, нарушая свои международные обязательства", – отметила пресс-секреарь.

Науэрт подчеркнула, что в Госдепартаменте наблюдали за выступлением Путина перед Федеральным собранием "с большим интересом".

"Понятно, что было грустно наблюдать за видеоанимацией, изображающей ядерное нападение на США. Мы, безусловно, не получили удовольствие от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене", – сказала Науэрт.

В Пентагоне также критически восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракетах.

Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.