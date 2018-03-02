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Минюст предлагает удвоить минимальные алименты

Пятница, 2 марта 2018, 10:59

Министр юстиции Павел Петренко выступил с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2 000 гривень.

Об этом он заявил в пятницу во время своего выступления в Верховной Раде.

По словам министра, нынешнее законодательство предполагает, что отец не имеет работы или получает минимальную зарплату, он должен платить только около 900 гривень алиментов на ребенка. Однако, считает он, этого слишком мало.

"У нас есть инициатива, чтобы эту сумму поднять хотя бы до 2 тысяч гривень, и для этого есть все обоснованные расходы", - сказал Петренко.

Он отметил, что, если эту инициативу поддержат народные депутаты, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в марте.

Также Петренко рассказал, что с 6 февраля Министерство юстиции уже взыскало 160 млн гривень задолженности по алиментам.

"Хочу проинформировать, что за 3 недели работы нового закона (ужесточающего ответственность неплательщиков алиментов – ред.) 160 миллионов гривень были взысканы в пользу украинских детей", - сказал он.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Позднее в областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

Украинская правда

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Темы: детиМинюстПетренко
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