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На суд над Грибом в России не пускают консулов

Пятница, 2 марта 2018, 11:46

Украинских консулов не пускают на судебное заседание по незаконно арестованному в России украинца Павла Гриба.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Наших консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре", – написал он.

"Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы. Это переходит все границы – нарушение всех международных норм", – добавил министр.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

15 декабря 2017 года суд Краснодара продлил срок содержания под стражейпохищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 марта 2018 года.

1 февраля российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей для Павла Гриба, который содержится в Краснодарском СИЗО.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.

В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеРосcияукраинцыМИД
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